Em caso raro, mulher dá à luz a gêmeos e um deles nasce empelicado na Bahia

Uma mulher de 43 anos teve um parto surpreendente em Salvador, na Bahia, na última segunda-feira, 1º de maio. Jaqueline Oliveira deu à luz a gêmeos no Hospital Português em um caso raro no qual um dos bebês nasce com rompimento da bolsa amniótica e um deles nasce empelicado.

O parto fascinou os pais, a equipe médica e tem viralizado nas redes sociais. A administradora Jaqueline sempre sonhou em ser mãe e passou 14 anos tentando engravidar até que, com ajuda de uma inseminação artificial, deu à luz aos gêmeos Bernardo, com 3,5 kg e 45 cm, e Rafael, com 2,255 kg e 49 cm.

A mãe não conseguiu assistir ao parto devido o procedimento ter sido feito com cesariana, mas se encantou com os registros da fotógrafa Renata Casali que acompanhou e documentou o nascimento dos meninos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Parece um boneco saindo de uma bolha. Eu sempre via nas redes sociais de outras pessoas, mas nunca imaginei que aconteceria com o meu”, contou Jaqueline ao portal G1.

Fotógrafa compartilha fotos de parto de gêmeos na Bahia em que um deles nasceu empelicado

Renata Casali foi contratada na 12 semana de gestação pela mãe. "Queria muito registrar o momento depois de anos tentando engravidar. Era a realização de um sonho", disse Renata em entrevista ao O POVO ao lembrar o registro do nascimento de Bernardo e Rafael.

Após 14 anos tentando engravidar, mulher dá a luz a gêmeos e um deles nasce empelicado na Bahia Crédito: Renata Casali

Renata conta ainda que estava atenta ao que acontecia na sala de cirurgia, sempre discreta e tranquila observando o parto sem atrapalhar o trabalho dos médicos.

"Quando o segundo bebê veio empelicado, o obstetra me avisou, me reposicionei no centro para pegar ele vindo de rostinho, (...) pude registrar de forma muito bonita o bebê ainda na bolsa. Posição dele e tranquilidade do momento ajudou



"

O que é um bebê empelicado?

Um bebê nasce empelicado quando a bolsa gestacional não rompe no momento do parto, o que normalmente acontece.

O fenômeno não apresenta risco algum para a mãe ou para o bebê. Depois da retirada do pequeno do útero da mãe o médico rompe a bolsa e segue com os procedimentos do parto, com exames no recém-nascido.

O nascimento de um bebê empelicado é um caso raro e não é possível prever o acontecimento. Se tratando de gêmeos, o fenômeno é ainda mais raro já que precisam ser gêmeos bivitelinos, quando ocorre a fecundação de dois óvulos distintos em uma mesma gestação.

Nascimento de bebê empelicado em parto de gêmeos viraliza nas redes sociais

Confira notícias relacionadas ao nascimento de bebês empelicados