Jovem de 16 anos casada com prefeito publica foto: "Não nos importamos"

Casal apareceu publicamente em foto no Instagram pela primeira vez desde a repercussão do caso, no fim de abril passado

A adolescente de 16 anos casada com o prefeito de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini, publicou na noite dessa sexta-feira, 5, a primeira foto com o marido desde a repercussão do casamento. Na publicação, a adolescente escreveu: “O que importa, sinceramente... É que não nos importamos!”.

O casal chamou atenção no fim de abril passado, após a imprensa reportar que os dois tinham se casado um dia antes de a mãe da adolescente, Marilene Rode, ter sido empossada como secretária municipal. Uma tia da adolescente, Elizângela Rode, também foi nomeada para cargo público.

Na terça-feira, 25 de abril, o casamento foi um dos assuntos mais comentados do Twitter, com usuários usando a hashtag #pedófilo para se referir ao prefeito. No dia seguinte, Hissam se desfiliou do Cidadania, partido ao qual pertencia, e também exonerou a sogra do cargo. Elizângela mudou de função.

O perfil da adolescente no Instagram ultrapassou nove mil seguidores após a repercussão do caso. Segundo apuração do Uol, ela já participou de concursos de beleza e ficou em segundo lugar no Miss Araucária Teen de 2022.

O Ministério Público do Paraná investiga o caso, que é sigiloso por envolver menor de idade. O Código Civil permite que maiores de 16 anos, considerados “relativamente capazes”, casem, desde que com autorização dos pais.

Além de prefeito em segundo mandato, Hissam é empresário da região. Ele declarou à Justiça Eleitoral possuir patrimônio de R$ 14 milhões. Em 2022, fez campanha para a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em vídeo publicado no Twitter, o prefeito afirmou votar “22” porque, mesmo com a guerra e pandemia, o Brasil foi “levado a diante”.