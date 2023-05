Padre pede desculpas por expulsar padrinho de batizado em Sergipe

O caso aconteceu na Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São Miguel, em Propriá, Sergipe, nessa quarta-feira, 3 de maio

O padre da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São Miguel, em Propriá, Sergipe, retratou-se em carta aberta à comunidade após expulsar o padrinho de uma cerimônia de batismo. A situação aconteceu na última quarta-feira, 3 de maio, e foi registrada por fiéis em vídeo que circula nas redes sociais.

Na carta publicada na quinta, 4, o padre afirma que, durante a celebração, os ânimos se exaltaram de forma equivocada e incorreta entre ele e o padrinho da criança que deveria ser batizada.

Na ocasião, o pároco pediu que o homem se retirasse e disse ainda que o batizado não ocorreria mais.

"Reconheço que me exaltei e acabei com extrapolar os limites do bom senso", colocou o padre na carta.

Em nota, o Bispo de Propriá, Dom Vitor Agnaldo, informou que atua, dentro da realidade Pastoral, para compreender o ocorrido e adotar as providências canônicas pertinentes.