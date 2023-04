Prefeito que casou com menor de idade apoiou Bolsonaro nas eleições de 2022

O prefeito de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) fez campanha para a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022. O chefe do Executivo da cidade repercutiu nas redes sociais após casar com uma jovem de 16 anos. Em vídeo publicado em sua conta oficial do Twitter, o prefeito afirma que vota "22" e explica que a decisão se deve ao fato de que, mesmo com a guerra e pandemia, o Brasil foi "levado a diante".

Vídeo do Prefeito de 65 anos e patrimônio de 14 milhões que se casou com uma adolescente de 16 anos e deu uma promoção na prefeitura para a nova sogra alguns dias após o casamento. Detalhe: No Brasil, quando menor idade, só é possível casar com consentimento dos pais. pic.twitter.com/crB83WG8Z5

“Pegamos guerra, pegamos pandemia e levamos o país adiante. Eu voto 22 e você deve votar 22. Vamos lá, junto com Bolsonaro”, afirmou Hissam à época.

Em abril deste ano, o prefeito de 65 anos de idade casou com uma adolescente de 16 anos e nomeou, no dia seguinte, Marilene Rode, sua sogra, para o posto de secretária de Cultura e Turismo, contudo, nesta quarta-feira, 26, o prefeito exonerou Marilene do cargo. Por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura de Araucáriam, Hissam enviou a seguinte nota:

"A Prefeitura de Araucária publicou no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (26) a exoneração da secretária de Cultura e Turismo, Marilene Rode, e a secretária de Planejamento, Elizângela Rode. Com isso, Marilene deve voltar ao seu trabalho em Colombo e Curitiba e Elizângela segue na Secretaria de Planejamento, já que é servidora concursada há mais de 10 anos".

A cerimônia de casamento de Hissam Hussein e Kauane Rode Camargo ocorreu no dia 12 de abril. A menina, que é estudante em uma escola cívico-militar, foi eleita a segunda princesa teen em 2022.

Ainda que seja menor de idade, Kauane pode se casar, porque, no Brasil, o casamento se torna válido a pessoas acima de 16 anos de idade, contudo, é necessário que haja o consentimento dos pais ou responsáveis.

O matrimônio entre o prefeito e a adolescente marca o terceiro casamento de Hissam, que executa o seu terceiro mandato como prefeito da cidade.