Prefeito de 65 anos nomeia sogra para cargo um dia após se casar com garota de 16 anos

O prefeito de uma cidade no estado do Paraná nomeou a própria sogra como secretária municipal após se casar com a filha dela. Hissam Hussein Dehaini, de 65 anos, casou com a adolescente de 16 anos um dia antes da nomeação do cargo.

Legislação brasileira permite casamento da adolescentes a partir dos 16 anos se houver permissão dos pais.

A imprensa aponta que o casamento ocorreu no dia 12 de abril, quando foram apresentados os documentos exigidos por lei para a união de Hissaum com a adolescente.

Nomeação da mãe da garota, Marilene Rode, foi realizada no dia 13 de abril. Ela é a nova secretária municipal de Cultura e Turismo de Araucária.

A tia da adolescente, segundo apuração do Uol, também conseguiu um cargo público neste mês: o de diretora-geral da secretaria.

Em nota enviada à IstoÉ, a Prefeitura de Araucária disse que o prefeito entendeu que a mãe da primeira-dama reunia as condições necessárias para a nova nomeação, pois “possui 26 anos de experiência no serviço público, com ampla vivência na área da Educação e em funções de chefia, assessoramento e direção”.

Prefeito de Araucária se casa com garota de 16 anos

Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) é prefeito de Araucária e empresário da região. Ele declarou à Jutiça Eleitoral possuir patrimônio de R$ 14 milhões.

Este é o segundo mandado do prefeito, que se elegeu pela primeira vez ao cargo no ano de 2016. Em 2012, quando entrou na política, Hussein chegou a se candidatar ao cargo de prefeito, mas foi derrotado.