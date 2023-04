Instituto Luisa Mell muda de nome e diz que nunca recebeu doações da influenciadora

Conhecido por ser uma organização que resgata animais em situação de risco, o Instituto Luisa Mell anunciou neste sábado, 29, que mudará de nome para “Instituto Caramelo”. A associação fica no estado de São Paulo e não foi fundada pela influenciadora e apesar do "vínculo informal", a entidade afirma nunca ter recebido qualquer doação por parte de Luisa Mell.

Por que o Instituto Luisa Mell mudou de nome?

A instituição foi criada em 2015 com o nome da influenciadora na intenção de ganhar maior visibilidade e assim conquistar mais voluntários para a causa. Em publicação nas redes sociais, porém, a organização disse nunca ter recebido dinheiro de Luisa Mell.

"Esse grupo convidou Luisa Mell para participar, com a premissa de que fosse um serviço totalmente voluntário de todos. A opção de o instituto levar o nome 'Luisa Mell' foi para ajudar o maior número de animais possível, partindo de uma marca conhecida com um trabalho real por trás”, disse a publicação da ONG.

Na mesma postagem, o Instituto, agora chamado “Caramelo”, disse que o motivo da mudança de nome é a intenção de “despersonificar” a entidade do trabalho e interesses da influenciadora Luisa Mell.

Em nota, eles destacam: “Essa mudança vem para despersonificar o trabalho e separar posturas e interesses individuais do propósito do grupo. Ela foi fruto de muita conversa, entendimento e planejamento.”

“E toda nossa equipe se mantém, os animais seguem no abrigo e o nosso espaço, que foi cedido e construído com recursos particulares de uma das fundadoras, permanece o mesmo”, complementa o Instituto Caramelo.

Luisa Mell nunca doou dinheiro para o Instituto Luisa Mell

A entidade ainda ressalta na nota de esclarecimento que o instituto de animais foi criado com a contribuição financeira de outra doadora, que prefere o anonimato e não teve nome divulgado.

"Ao contrário do que muitos pensam, Luisa nunca colocou dinheiro algum no instituto. Nenhuma doação sequer", destacou o Instituto Caramelo em resposta a uma seguidora que disse estar “chocada com a história do instituto”.

Luisa Mell ainda não se pronunciou sobre o caso.

