Com presença de Luisa Mell, Célio Studart toma posse no comando da Frente de Defesa dos Animais

Está previsto para esta quarta-feira, 22, em Brasília, o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, na Câmara dos Deputados. O grupo será liderado pelo deputado federal cearense Célio Studart (PSD) e contará com outros quatro parlamentares na composição da diretoria.

A organização do evento destaca a cerimônia, amanhã no final da tarde, contará com a presença de parlamentares, ativistas e defensores dos animais. Dentre os convidados, está a apresentadora e atriz Luisa Mell, conhecida por atuação pró-causa animal.

"Terei a honra de presidir a cerimônia de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. Será no Plenário 4 da Câmara dos Deputados. Contaremos com a presença de parlamentares, ativistas e instituições de várias partes do país", escreveu o deputado nas redes sociais.

Luisa Mell disse que pela primeira vez na história do país teremos um Frente Parlamentar para abordar a causa animal. "Deputados eleitos em vários estados do país, com bandeira da causa animal, unidos para conseguirmos vitórias significativas.

Além de Célio, a diretoria da frente será composta pelo secretário-geral, deputado delegado Matheus Laiola (União-PR); pelo coordenador de relações institucionais, deputado Marcelo Queiroz (PP-RJ); pelo coordenador de assuntos legislativos, Bruno Ganem (Podemos-SP) e pelo coordenador de comunicação social, Felipe Becari (União-SP).

