"Que sejam punidos", diz Luisa Mell sobre terroristas que machucaram cavalo em Brasília

Personalidade pública usou suas redes sociais, nesta segunda-feira, 9, para exigir que responsáveis arcassem com responsabilidade do ato

Luisa Mell, ativista e defensora dos animais, criticou bolsonaristas que machucaram um cavalo da polícia durante ato terrorista em Brasília — nesse domingo, 8. A personalidade pública usou suas redes sociais, nesta segunda-feira, 9, para exigir que responsáveis fossem punidos.

A ação citada por Luisa diz respeito a um vídeo que circula nas redes sociais, onde terroristas que invadiram prédios dos três poderes no Distrito Federal aparecem em confronto com um policial da cavalaria. Na ocasião, os bolsonaristas batem tanto no agente quanto no animal.

"Dia triste e vergonhoso de nossa história. Covardes. Que sejam punidos", escreveu a ativista nas redes, compartilhando a gravação.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em imagens que circulam nas redes sociais, o animal aparece recebendo cuidados após a agressão, com curativos no rosto. Apesar da foto preocupar, o agente que estava montado no equino durante agressão chegou a compartilhar em seu perfil nas redes sociais: "Aos que se preocupam comigo e com meu animal, estamos bem".

Sobre o assunto Governadores se unem em Brasília para condenar atos golpistas

Primeira-dama mostra recuperação do Planalto após atos terroristas

Lula e Biden conversam sobre atos golpistas no Brasil

Tags