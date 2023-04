Influencer cearense vive relacionamento aberto com "dois maridos"

Repórter Anuário do Ceará

Segundo Lary, a história deles começou com uma proposta feita por Ítalo, o primeiro esposo, para abrir o relacionamento do casal

A influenciadora Lary Ingrid, 27, natural de Fortaleza, mantém um relacionamento aberto e, há um ano, após entrar em acordo com o companheiro atual, passou a viver com dois maridos. O trisal tem quatro crianças — as duas mais novas são uma de cada um dos esposos.

O “primeiro marido” é Ítalo Silva, de 25 anos, com o qual Larissa possui uma união estável de quase 8 anos; o segundo é João Victor, de 18 anos. Segundo Lary, a história deles começou com uma proposta feita por Ítalo para abrir o relacionamento do casal.

O trisal mora no Bairro Jangurussu, em Fortaleza. João Victor conta que Larissa ter um marido nunca foi um impedimento. Já Ítalo assume que sente ciúme até hoje.

Larissa não aceita que eles tragam "outras mulheres para casa", mas revela que um terceiro homem seria bem-vindo ao relacionamento. A influenciadora possui mais de 600 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha diariamente a vida da família e vídeos cantando.