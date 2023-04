Mulher que casou com boneco de pano revela estar à espera do 2° filho

Ao final de 2021, Meirivone Rocha Moraes, ficou conhecida mundialmente por realizar uma cerimônia de casamento com um boneco de pano. Agora, a mineira revelou estar “grávida” do segundo filho do “parceiro”, conhecido como Marcelo.

No ano passado, logo após o casamento, Meirivone "deu à luz" a Marcelinho, o primogênito do casal. Ela afirma que o marido, Marcelo, teria tido uma relação extraconjugal e que a atual “gravidez” seria o motivo para comemorar a superação dos desafios na relação.

Meirivone relata estar contente, pois, desta vez, o casal está à espera de uma menina. “Queríamos muito engravidar de novo, Marcelo ficava perguntando quando teríamos outro bebê. Houve algumas vezes em que senti náuseas, então fiz um teste, mas deu negativo. No entanto, recentemente comecei a sentir enjoos novamente, comprei um teste na farmácia e deu positivo. Nós estamos tão felizes. Adoraríamos ter uma princesinha”, disse ao jornal britânico Daily Mail.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O anúncio da gestação foi feito por meio do TikTok de Meirivone. No vídeo, ela mostra o teste com o resultado positivo. A publicação conta com mais de 390 mil visualizações e 24,5 mil curtidas.

Veja

Em outra publicação ela mostra as tentativas realizadas para chegar à segunda gestação. “Pessoal, vou mostrar para vocês o resultado… não foi dessa vez. Mas eu vou continuar tentando. Vamos ver se dessa vez deu certo, se estamos grávidos. Deu certo! Eu estou grávida. Muitas tentativas, muito tempo tentando. Tomara que seja uma menininha e que venha com saúde, é o que importa.”



A história de Meirivone e Marcelo

Meirivone Rocha Moraes ficou conhecida na mídia brasileira e internacional após realizar uma cerimônia de casamento com um boneco de pano confeccionado pela sua mãe. A cerimônia ocorreu em uma casa de eventos no interior de Minas Gerais, em dezembro de 2021, e contou com a presença de 250 convidados, entre parentes e padrinhos. De acordo com a diarista, Marcelo foi produzido pela sua mãe durante a pandemia de Covid-19. Meirivone, que é dançarina de forró, precisava de um companheiro para dançar nas festas, que passaram a ser realizadas no modelo remoto em razão do isolamento social. Foi a partir disso que surgiu a ideia de criar Marcelo. Sobre o assunto Portugal quer colaborar para melhorar tratamento a brasileiros

Governo reforçará combate ao racismo contra brasileiros em Portugal

Caminhos da Reportagem percorre a Pequena África Carioca

Central Única das Favelas distribui livros a bibliotecas comunitárias

Tags