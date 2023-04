Ricardo Cappelli defende G. Dias e sugere participação de general Heleno no 8 de janeiro

O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Ricardo Cappelli, sugeriu na manhã deste domingo, 23, um suposto envolvimento do general Heleno nas invasões de golpistas a praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro deste ano. Cappelli também disponibilizou ao público as imagens das câmeras de seguranças do circuito interno do Palácio do Planalto e criticou a CNN Brasil.

“Eu sei o que vi e ouvi comandando as tropas no dia 8/01. Não é possível falsificar os fatos criando uma narrativa a-histórica como tentam fazer extremistas terraplanistas”, escreveu Cappelli no Twitter. “Onde estão Heleno e Braga Neto? Se há um general conspirador e golpista, certamente não é o honrado Gdias”, completa.

O ministro interino ainda afirmou, em entrevista ao Valor Econômico, que as imagens das câmeras de segurança divulgadas antecipadamente pela CNN Brasil inverteram a ordem cronológica dos acontecimentos. Segundo ele, isso teria induzido os telespectadores a acreditarem que o general Gonçalves Dias participou da invasão.

“Imagens que eram do general [General Dias] chegando mais tarde [horas depois do começo da invasão] foram puxadas mais para frente. Aí você vai montando um quebra-cabeça, borrando o rosto dos outros, para induzir quem assiste de que o general estava participando daquilo tudo, e isso não é aceitável”, disse.

As gravações das câmeras de segurança ainda revelam que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ficou pelo menos uma hora dentro do Palácio do Planalto, segundo apuração do jornal O GLOBO. As imagens também mostram Flávio Dino, ministro da Justiça, irritado.

No Twitter, Dino disse que acredita que a “continuidade das investigações e ações judiciais sobre o golpe de 8 de janeiro vai trazer holofotes para gente que ainda está escondida nas sombras. Além de golpistas, são covardes que não saem em defesa dos seus aliados presos. Alguns destes permanecerão muitos anos no cárcere.”



