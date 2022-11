Whindersson Nunes afirma ter visto óvnis no Ceará; Entenda

Vídeo com suposto aparecimento de óvnis no Ceará foi feito por um amigo e publicado pelo humorista

Após pilotos relatarem "luzes não identificadas" no aeroporto de Porto Alegre, foi a vez de Whindersson Nunes testemunhar a aparição de objeto voadores não identificados (óvni). Um vídeo do ano passado que teria sido feito por um amigo de passagem pelo Ceará foi publicado pelo humorista na última segunda-feira, 7.

"No ano passado eu vi um OVNI (um objeto voador não identificado, não parecia um drone, nem helicóptero nem avião, tinha uma trajetória estranha, não eu não vi um et, não vi um extraterrestre, só vi um objeto não identificado), contei a um amigo, e ele me mandou isso, é no Ceará", escreveu Whindersson, que não identificou o autor das imagens.

A publicação realizada no Twitter repercutiu e seguidores relataram "medo" e já ter presenciado situações semelhantes. Confira a repercussão:

