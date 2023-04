Após nascer com 335 gramas e 25 cm, menor bebê nascida em hospital público no Brasil tem alta

Finalmente o sonho de Camila Soares, 27, de levar sua filha Emanuelly Yasmin, que nasceu prematura, pesando apenas 335 gramas e com 25 cm, se realizou. Após cinco meses, ela pôde deixar o hospital Hospital Vila Santa Catarina, em São Paulo, no último dia 13.

Manu, como é chamada, nasceu no dia 18 de novembro do ano passado e é considerada a menor prematura já registrada em uma unidade de saúde pública do Brasil. A criança veio ao mundo com 26 semanas e 2 dias de gestação.

Bebê "gigante": ENTENDA por que uma criança pode nascer com mais de 5 kg

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A mãe procurou o nosso pronto atendimento por pressão alta e restrição do crescimento da bebê na barriga. A equipe diagnosticou doença da placenta com risco para a bebê, e a internou para acompanhamento diário da vitalidade do feto”, relembra a coordenadora médica da pediatria, terapia intensiva pediátrica e da neonatologia do hospital, Luísa Zagne Braz.

A pequena Manu nasceu com apenas 335 gramas e 25 cm (Foto: Reprodução/Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo)



Quatro dias depois de ser internada, a equipe de obstetrícia decidiu pela realização de uma cesárea de urgência por causa do aumento da pressão arterial e sinais de sofrimento gestacional fetal agudo.

Ao nascer, por causa da extrema prematuridade, a bebê teve que ser intubada com a menor cânula disponível no mercado.

Força-tarefa ajudou no nascimento da bebê prematura

Segundo a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo, o caso foi gerenciado desde o início por uma força-tarefa que envolvia a equipe de obstetrícia e neonatologia do Vila Santa Catarina em parceria com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, administradora do hospital.

Manu está com cinco meses de vida e pesa 2,3 kg.“Eu sempre quis ser mãe, e tudo o que a equipe do hospital fez e continua fazendo pela Manu permitiu que este sonho se realizasse”, diz Camila em entrevista.

Sobre o assunto Bebê nasce empelicado e médico faz cócegas para despertá-lo em maternidade de Goiânia; veja vídeo

Bebê engatinha sobre ponte de vidro suspensa a 300 metros de altura na China

Bebê recém-nascida que sobreviveu à tragédia em Aratuba recebe alta

Bebê de dois meses é resgatado após terremoto na Turquia; veja vídeo

Tags