Bebê "gigante": entenda por que uma criança pode nascer com mais de 5 kg

O caso de um bebê "gigante" em Santa Catarina, que nasceu pesando 5,046 quilos (kg) e medindo 51 centímetros (cm), repercutiu na web na última semana. No instagram do O POVO, várias pessoas comentaram que isso não era tão incomum e que conheciam pessoas que teriam nascido com o mesmo tamanho ou até maiores.

Paula Targino, 48, foi uma dessas pessoas. “Estou me sentindo excluída, meu filho nasceu com 6 kg e 56 cm e eu nem saí no jornal”, comentou na publicação.

Ela conta que seu filho, Erick Gabriel, nasceu em Brasília, no Distrito Federal, com 5,5 kg e 56 cm por meio de uma cesariana. A mãe descobriu que era diabética durante a gravidez.

O peso normalmente tem como causa principal a diabetes gestacional, como explica a pediatra Vanuza Chagas. "Ela vai gerar o aumento de glicemia e, consequentemente, também o aumento da insulina que vai causar um crescimento exagerado do feto.”

Após o parto, Erick Gabriel passou uma semana em observação. "Ele era tão grande que mal cabia na incubadora”, conta Paula.

Depois disso, no entanto, não teve mais nenhum problema de saúde. “Foi uma criança extremamente saudável, até os seis meses de idade só ingeriu leite materno. Nunca tomou nem água, nem nenhum tipo de chá”, lembra a mãe. Hoje, Érick tem 25 anos e estuda Economia na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Erick Gabriel nasceu com 5kg e meio e 56 cm. (Foto: Acervo Pessoal/Paula Targino)



Bebê "gigante": qual o peso médio de um bebê ao nascer?

De acordo com a pediatra Vanuza Chagas, a média de peso de um bebê ao nascer fica em torno de 3 kg a 3,5 kg. Quando ele nasce acima de 4 kg, sendo um bebê "gigante", é considerado macrossômico.

O tamanho do bebê também pode dificultar o processo de parto, aumentar os riscos da cesariana e pode até mesmo causar uma hemorragia. “Para a região pélvica da mãe, pode gerar dores, desconforto acentuado ou mesmo causar risco para o feto, justamente por essa desproporção”, explica Vanuza.

Também existem riscos para o recém-nascido. A pediatra conta que, por conta do tamanho, já houve casos de fraturas de clavículas em partos naturais.

“Tem o risco de esses bebês apresentarem hipoglicemia [baixo nível de glicemia] logo após o nascimento. Isso gera o risco de convulsão, de lesão cerebral e muitos outros problemas”, complementa.

A médica ainda informa que bebês macrossômicos têm a predisposição de serem adultos obesos.



Bebê "gigante": prevenção e cuidados

A forma de evitar o peso do recém-nascido acima do normal é fazer um acompanhamento pré-natal e exames obstétricos. Eles servem para identificar a idade gestacional, avaliar o crescimento e vitalidade do bebê, além de detectar gestações múltiplas e auxiliar no diagnóstico de eventuais malformações fetais.

Ainda segundo a pediatra Vanuza Chagas, a obesidade gestacional também pode influenciar o tamanho do recém-nascido. Por isso também é importante que a mãe tenha uma boa alimentação e realize exercícios físicos durante o período da gravidez.



