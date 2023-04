Xi Jinping visitou Ceará duas vezes, para encontro com Tasso e reunião dos Brics

O presidente da China, Xi Jinping, responsável pela recepção da comitiva de Lula nesta semana, já esteve no Ceará para discutir relações comerciais. O líder veio a Fortaleza duas vezes, uma como vice-governador da Província de Fujisan, em 1996, onde encontrou com o então governador Tasso Jereissati (PSDB), e outra em 2014, para a 6ª Cúpula do Brics, quando já era presidente.

1996 - Xi Jinping e o governo Tasso Jereissati

No dia 8 de janeiro de 1996, como então vice-governador da Província de Fujisan, uma província situada na costa sudeste da China, em frente à Ilha de Formosa (Taiwan), Xi Jiping esteve reunido com políticos cearenses no Palácio do Cambeba, na época sede do governo estadual. O líder político se encontrou com o então governador Tasso Jereissati e com o secretário da Indústria e Comércio, em exercício, Mário Lima.

Na manhã, Xi Jiping iniciou a missão chinesa no estado com visita à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), onde foi feita uma negociação com o setor empresarial para a instalação de fábricas de medicamentos, hidrômetros, medidores elétricos, calçados, processamento de sal marinho e produção na área de informática.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Então vice-governador da Província de Fujisan, Xi Jiping, com o atual governador Tasso Jereissati (Foto: O POVO)



Reunião dos Brics em Fortaleza

No dia 14 de julho de 2014, a então presidente Dilma Rousseff (PT) recebeU o presidente da China, Xi Jinping, para a 6ª Cúpula do Brics em Fortaleza. Os líderes de Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul se reuniram em sessão plenária para debater o crescimento inclusivo e as soluções sustentáveis para as nações do bloco. O encontro seguiu até a quarta-feira, 16, para a discutir criação Banco do Brics, no qual Dilma foi empossada presidente em 2023.



O encontro discutiu o tema “Crescimento Inclusivo: Soluções Sustentáveis”, sobre as políticas macroeconômicas e sociais implementadas pelos governos membros.





Tags