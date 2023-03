SC: meteoros e 'raios vermelhos' aparecem no céu; veja vídeo

Astrônomo amador captou imagens do céu com quatro câmeras. Vídeo mostra muitos meteoros e alguns "red sprites", raios avermelhados que são fenômenos raros

No município de Monte Castelo, na região norte do estado de Santa Catarina, o céu noturno foi iluminado por diversos meteoros e pelo fenômeno dos "raios vermelhos", momentos registrados pelas câmeras do astrônomo amador Jocimar Justino, que compartilha seu hobby nas redes.

As imagens foram gravadas por quatro equipamentos distintos, de uso pessoal de Justino, entre a noite de quarta, 29, e a manhã de quinta, 30. Sobre o método de captação, disse: "Registrei em quatro câmeras, apontadas para Sul, Norte, Leste e Oeste. Essa é a primeira vez que registro todas as direções em uma noite".

No vídeo, podem ser vistos dois tipos de "risquinhos" no céu: os brancos são os meteoros, e os avermelhados são os "raios vermelhos", ou sprites. As informações sobre o caso são do portal g1, ao qual Justino explicou com mais profundidade sobre o que quer dizer cada fenômeno capturado.

Astronomia: raios vermelhos e meteoros aparecem no céu no Sul do Brasil

"Os riscos brancos são meteoros, que geralmente são pequenas partículas espaciais que entram na atmosfera terrestre em alta velocidade. Os pontilhados circulares são estrelas, fica marcado o local no céu onde elas apareceram durante a noite. (...) Já no lado direito da imagem, aparece um sprite [raio vermelho] bem destacado na cor vermelho/rosa", esclareceu.

Os red sprites, ou raios vermelhos, são fenômenos considerados raros na astronomia. Sprites são ocorrências luminosas e de natureza elétrica, que ocorrem acima do nível das nuvens e podem possuir uma coloração avermelhada, dando um efeito visual particular, quase vindo diretamente da ficção científica.

