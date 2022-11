Eclipse e meteoros: fenômeno de astronomia em novembro de 2022

Além de um eclipse da Lua total, o mês de novembro de 2022 terá duas chuvas de meteoros; confira o calendário de fenômeno da astronomia com dia e horário

O mês de novembro de 2022 reserva alguns fenômenos astronômicos importantes ao longo dos próximos dias. Entre os eventos, destacam-se uma “lua de sangue” e duas chuvas de meteoros.

Fenômeno de astronomia em novembro de 2022: Chuva de meteoros Táuridas

O pico da chuva de meteoros Táuridas acontecerá dia 4 de novembro (04/11). Espera-se até dez meteoros por hora. Embora considerada uma chuva “pequena”, o diferencial é que os detritos celestes podem ganhar tons avermelhados. Elas poderão ser vistas a olho nu em todo o Brasil.

Fenômeno de astronomia em novembro de 2022: Lua de Sangue

O segundo e último eclipse lunar total de 2022 ocorrerá dia 8 de novembro (08/11). A Lua de Sangue acontece quando um eclipse lunar e a super lua ocorrem simultaneamente.

A Lua entrará totalmente na sombra da Terra, mas o sol ainda conseguirá iluminar o satélite indiretamente. Desta forma, a lua ganha um tom avermelhado.

A melhor visualização da lua de sangue será na América do Norte, leste da Ásia e da Oceania. No Brasil, o evento será mais fraco, chamado de eclipse penumbral, com a lua levemente escurecida. O eclipse está previsto para acontecer cedo pela manhã, entre 5 horas e 5h15min (horário de Brasília).

Fenômeno de astronomia em novembro de 2022: Chuva de Meteoros Leônidas

A segunda chuva de meteoros do mês de novembro poderá ser vista na madrugada do dia 17 para o dia 18, a partir da 1 hora. Em 2022, são esperados entre dez e 15 meteoros por hora. O pico da chuva está previsto para às 3 horas.

Fenômeno de astronomia em novembro de 2022: outros eventos

1/11: Conjunção Lua e Saturno

4/11: Conjunção Lua e Júpiter

8/11: Lua Cheia

9/11: Urano em oposição

11/11: Conjunção Lua e Marte

28/11: Conjunção Lua e Saturno



