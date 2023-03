Fortaleza e RMF têm chuva com ventos fortes, raios e trovões na noite desta quarta

Fortaleza e Região Metropolitana registram chuva na noite desta quarta-feira, 22, com raios, ventos fortes e trovões. Na Capital, já há relatos de alagamentos, mais especificamente nas avenidas José Bastos e Osório de Paiva.



De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), para esta quarta a previsão era de chuvas "mais reduzidas" no Ceará, em comparação ao registrado nos dias anteriores. Porém, "ainda com chances de precipitações em todas as macrorregiões".

"As precipitações esperadas devem-se à formação de áreas de instabilidade atmosférica por causa da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) do norte do Nordeste, bem como da atuação do sistema de brisa e de efeitos locais, como relevo, temperatura e umidade", explica órgão.

