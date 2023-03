Cadela comemora a cura do câncer, "bate o sino" e ganha carreata com buzinaço; veja vídeo

A cadela Magali, de dois anos de idade, ganhou uma comemoração após vencer o câncer. Depois de se submeter a uma cirurgia e passar por 18 sessões de radioterapia em 2022, os tutores da labradora, no dia 14 de março, “bateram o sino” - etapa que marca o fim do tratamento - e fizeram uma carreata para comemorar o feito .

A tutora do animal, Thaís Câmara, de 27 anos, descobriu a doença de Magali após uma série de exames realizados em 2022, em Guarujá, litoral de São Paulo. A cadela foi diagnosticada com sarcoma (tumor maligno) de tecido moles em uma pata. Esse tipo de tumor tem a tendência de atingir o sistema nervoso, muscular e ossos.

Para realizar o tratamento, ainda no ano passado, ela contou ao portal G1 que f chegou a necessário sair de casa por volta de 4h30 da manhã todos os dias, porque Magali iniciava o procedimento às 8h. A cadela começou a radioterapia no dia 17 de novembro e finalizou no dia 12 de dezembro de 2022.

“Durante os 18 dias, às vezes ela saia mais caidinha, outros dias sem apetite, mas sempre com aqueles olhinhos felizes ao nosso encontro", disse a tutora em entrevista.

Os custos para o tratamento do câncer



Os custos do tratamento foram orçados em R$ 20.770. Para pagar, Thaís começou a vender rifas e estampar camisetas. Magali era a garota propaganda da marca.



A carreata de comemoração veio após a última sessão. Thaís e Fabrício Moraes, os tutores da Magali, começaram um buzinaço nas ruas da cidade, junto com as três cachorras, “irmã de quatro patas”: Mel, Maggie e Maya.



"Enfeitamos o carro todo, foi incrível. Assim que entramos na rodovia as buzinas começaram. A cada buzina era impossível não escorrer uma lágrima. As pessoas batiam palmas e os motoqueiros acenavam comemorando com as mãos. Também passamos por uma blitz e os policiais bateram palmas para o nosso carro. Foi inesquecível", contou Thaís.

Três meses após o fim do tratamento, novos exames feitos em Magali mostraram que a labradora está curada do câncer. Ela segue sendo acompanhada por um oncologista na Baixada Santista, em São Paulo. “No dia 14 de março de 2023 ‘batemos o sino da vitória’”, comemorou a tutora.

Veja o vídeo da carreata após a labradora Magali vencer o câncer

