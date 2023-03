O dono do animal acompanhou o resgate do husky siberiano, que está saudável, apesar da perda de peso

Um cachorro da raça husky siberiano foi resgatado dos destroços em Hatay, na Turquia, após 23 dias soterrado. Os gemidos do animal chamaram a atenção da equipe de resgate, que buscava resgatar as vítimas dos terremotos.

O cão, chamado Aleks, aparece fragilizado nas imagens divulgadas, com perda de peso, e foi enviado à Federação de Direitos dos Animais (HAYTAP) para o tratamento. O seu dono, Murat Arici, acompanhou a operação.

A região de Hatay já presenciou o resgate de cães, coelhos, vacas e até pássaros dos escombros, graças à ligação de donos e vizinhos. A informação do portal CBS relata a presença de uma tenda com veterinários para cuidar e tratar dos animais feridos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

22 gün sonra enkazdan sapa sağlam çıktı...



Antakya'da enkazdan kurtarılan Aleks isimli köpek, tedavi altına alındı.https://t.co/mE9LscDTYw pic.twitter.com/XwxKUssIk9 — TRT HABER (@trthaber) March 1, 2023

O dia depois do terremoto que matou 40 mil; CONFIRA

Cachorro é encontrado após terremotos na Turquia: entenda a situação no país



A Turquia sofreu uma série de terremotos no último mês de fevereiro que atingiram as regiões sul e central do país.

De acordo com a Agência de Gerenciamento de Emergências e Desastres da Turquia (AFAD), as vítimas fatais chegaram a 45.089 pessoas. O número atinge 51.000 mortes com a adição da Síria, outro espaço afetado pelos abalos sísmicos.

O governo anunciou o encerramento de quase todas as buscas por sobreviventes na Turquia, exceto em Kahramanmaras e Hatay. A última província foi o local onde o cachorro Aleks conseguiu ser resgatado.

Gato resgatado após terremoto na Turquia é adotado por bombeiro que o salvou; CONFIRA

Tags