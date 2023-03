Cachorro que participou de vários shows durante Carnaval de Recife é adotado

Um cachorro vira-lata que viralizou na internet durante o Carnaval de Recife foi adotado nesta sexta-feira, 3. O animal, que recebeu o nome de Caramelo Cultural, foi alvo de holofotes após subir no palco de diferentes atrações e de roubar a cena em várias ocasiões.

Os novos tutores, dois servidores públicos, se chamam Mauro Rossiter, 43, e Narele Coelho, 41. Eles já acompanhavam os passos de Caramelo desde a sua aparição no concurso de Rei e Rainha do Carnaval 2023, realizado na capital pernambucana durante o mês de janeiro.

Em fevereiro, durante o período carnavalesco, o cachorro foi visto em diferentes atrações. Este fato fez do animal uma das maiores celebridades dos festejos.

O sucesso de Caramelo Cultural lhe rendeu um perfil no Instagram — que já conta com 13 publicações e mais de quatro mil seguidores. Na página, vídeos do animal participando de apresentações, como as de Marina Sena e Juliana Linhares, podem ser assistidos.

Mesmo diante da popularidade, o Caramelo sumiu do público na terça-feira, 21. Ele foi encontrado dias depois, nos arredores do Paço do Frevo.

Nas redes sociais, o prefeito de Recife, João Campos (PSB), afirmou que o cachorro foi levado para o Hospital Veterinário da cidade, onde recebeu cuidados e foi encaminhado para adoção.



