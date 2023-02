Como lidar com vizinhos barulhentos - Fica a dica

Na correria do dia a dia, é quase impossível bloquear os ruídos que vêm da rua. Na cidade, é normal ter de lidar com os sons dos veículos, construções, sirenes etc.

Mas, no conforto do lar, ser obrigado a tolerar o barulho feito por vizinhos inconvenientes pode ser desafiador.

Todo cidadão está sujeito à multa ou reclusão por perturbar o sossego alheio e, considerando que todos têm o direito ao sossego respaldado por lei, é importante respeitar os vizinhos.

Idealmente, aplicar a lei deve ser o último recurso a ser usado. O melhor é sempre conversar e evitar situações chatas.

Veja abaixo algumas dicas úteis para lidar com vizinhos barulhentos:

Vizinhos barulhentos: o que é barulho?

Em uma vizinhança, existem diversos tipos de barulhos que podem ser música alta, gritos, latido de cachorro, obras, risadas, choro de bebê, pisadas, móveis sendo arrastados etc.

Alguns ruídos podem ser evitados; outros, como choro de bebê, são mais difíceis de regular.

Portanto, antes de tomar qualquer atitude, deve-se saber que certos barulhos, dependendo da situação, devem ser tolerados. Viver em comunidade significa, também, ter de lidar com ruídos.

Vizinhos barulhentos: a lei do silêncio

No Brasil, não há uma lei federal que regule o silêncio. Mas, como o barulho pode afetar a vida nas cidades, é comum que haja leis estaduais e municipais que normatizam as regras de convivência.

Caso seja necessária a intervenção legislativa, primeiro é preciso saber se há legislação própria no local de onde habitam as pessoas afetadas pelo barulho.

Vizinhos barulhentos: a lei da boa convivência em condomínios

Sem dúvidas, uma boa convivência entre vizinhos gera bem-estar nas pessoas que habitam o mesmo condomínio, por exemplo.

A convivência em vizinhanças fechadas é, inclusive, regulamentada por diversas que impõem direitos e deveres aos condôminos.

A lei mais importante é o novo Código Civil (Lei Federal n° 10.406/02), que vigora desde 2003, tendo trazido importantes mudanças na antiga Lei de Condomínio, que foi editada em 1964 e estava defasada.

Normalmente, nos condomínios fica estabelecido que após as 22h é necessário respeitar o silêncio e evitar tumultos. É necessário ter bom senso, fazer barulho desnecessário durante o dia também não é legal.

Dicas para evitar problemas com vizinhos

evite andar de salto alto em casa;

evite arrastar móveis;

cuidado com o volume da televisão;

tenha bom senso ao escutar música;

fique atento ao som emitido pelos animais de estimação.

Vizinhos barulhentos: como lidar com eles?

Em situações pontuais, é possível tolerar o barulho. Mas, quando os ruídos são frequentes, é preciso tentar conversar com o vizinho.

Caso o barulho persista, providências mais sérias podem ser tomadas. Confira abaixo algumas medidas para melhorar a qualidade de vida em ambientes ruidosos!

Isolar acusticamente os ambiente

Em prédios, quando o sistema de isolamento acústicos da construção não é suficiente para absorver certos tipos de ruídos e causar problema entre os vizinhos.

Assim, reforçar o isolamento acústico do apartamento pode melhorar a qualidade de vida de quem sofre com barulho.

Instalar drywall

Para evitar aborrecimentos por causa de barulhos sem solução a curto prazo, o drywall é uma boa saída é para impedir ruídos aéreos, como choro de bebê.

O drywall é constituído por uma chapa de gesso, um material que absorve as ondas sonoras e outra chapa de gesso.

Colocar portas antirruídos

Essa é uma peça que é sobreposta à porta já existente no local e, para instalá-la não é necessário quebrar nada, portanto é uma medida prática.

Vizinhos barulhentos: quando comunicar problemas ao síndico?

Ainda que não haja uma Lei do Silêncio própria para condomínios, o síndico conta com dispositivos legais que podem ser utilizados para garantir a tranquilidade e a boa convivência na vizinhança.

Por isso, caso o barulho continue após a tomada de medidas para evitá-lo (como as mencionadas acima), o síndico pode ser acionado. Ele vai tomar as medidas permitidas pelas regras do local, fazendo autuações ou aplicando multas para solucionar o problema.

