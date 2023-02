Como acertar na compra de roupas pela internet - Fica a Dica

Confira as observações da consultora de estilo Elaine Quinderé para não errar na hora de comprar as suas roupas nas lojas virtuais

O receio das compras online, seja em escolher o tamanho errado ou receber uma roupa bem diferente da imagem apresentada, pode levar muitas pessoas a evitarem o consumo nos meios virtuais.

“Aquele corpo ali que tá na foto nem sempre representa o corpo da pessoa que tá comprando”, destaca a consultora de estilo Elaine Quinderé sobre os desafios apresentados nas compras pela Internet.

A preferência por marcas já estabelecidas no mercado também é um fator de influência na hora da aquisição, enquanto empresas pequenas buscam investir em um marketing capaz de chamar a atenção dos consumidores na rede.

A diversidade de roupas e peças, por exemplo, nem sempre está presente na moda plus-size, mesmo nos espaços virtuais. “A gente não vê só as mesmas modelos, mas as mesmas roupas, os mesmos tecidos, as mesmas cartelas de cores”, complementa Elaine.

Dicas para acertar na compra de roupas pela Internet

Veja a seguir como encontrar a sua peça nas lojas digitais, de acordo com as observações feitas pela consultora de estilo Elaine Quinderé ao jornal OPOVO.

1. Não se limitar ao primeiro item encontrado

No ambiente digital, o consumidor não precisa se preocupar com o cansaço de caminhar para conseguir os seus itens. Por esse motivo, a procura de melhores ofertas é um ponto válido a ser seguido.

2. Entre em contato com as lojas

As opções promovidas pela internet são variadas, estendendo a atuação do comércio além do estado ou mesmo do país de origem do usuário, o que pode causar desconfiança sobre uma marca menos conhecida.

O segredo é manter uma comunicação com a loja escolhida. “Os donos de marcas menores, eles estão ali dispostos a tirar a sua dúvida e te tranquilizar na hora de uma compra, o que é ótimo”, afirma Elaine.

3. Procure as informações

“Vai fazer compras? Tenha uma lista. Entenda o que você está comprando, o que está buscando”, começa a consultora. Para Elaine, é essencial que o consumidor procure informações sobre o produto escolhido.

Se a preferência de vestimenta é por uma blusa, algumas questões devem ser respondidas, como qual o tecido da roupa e o seu caimento. A atenção aos detalhes pode evitar uma troca desnecessária do produto.

Como acertar na compra de roupas pela internet: Dicas complementares



A seguir, confira outras informações importantes sobre as compras de roupas no ambiente virtual.

1. Tire as suas medidas

É comum que sites de compra na rede ofereçam uma tabela de tamanho para os itens vendidos, inclusive as roupas, o que permite ao consumidor tirar as próprias medidas e compará-las ao informado.

2. Preste atenção aos comentários

A qualidade de uma peça também pode ser percebida a partir das avaliações de outros compradores na loja. Os comentários compartilham imagens do produto recebido e opiniões pessoais, criando um panorama geral sobre a roupa escolhida.

3. Política de troca e/ou devolução

O “direito de arrependimento” em compras virtuais permite que o consumidor possa desistir do produto em até 7 dias a partir da entrega. O prazo, contudo, não é interrompido por finais de semana ou feriados.

O indivíduo pode conferir a política de troca e devolução do site de compras (e-commerce) para obter maiores informações sobre suas garantias.

