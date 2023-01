Bebê de 1 ano surpreende os pais ao comer cebola crua: "Comeu como se fosse maçã"

É comum na infância as criança experimentarem novos sabores, curiosidade que geralmente é associada e nutrida pela vontade de comer alimentos doces ou algo que os adultos estejam comendo. Porém, a pequena Valentina Eduarda, de um ano e três meses, surpreendeu os pais ao pedir para comer uma cebola crua.

O registro do pedido incomum foi feito pelos pais da menina e viralizou nas redes sociais no Brasil. As fotos feitas com bom humor divertiram muita gente na internet.

A mãe de Eduarda, a psicóloga Elida Carvalho Silva Meyer, de 28 anos, disse em entrevista ao G1 que a pequena estava junto com ela no momento em que preparava o jantar da família, na última terça-feira, 10, em Palmas, no Tocantins, quando surpreendeu a todos pedindo para comer cebola crua.

Durante o preparo do jantar, a mãe se surpreendeu com o pedido de Valentina. Ela queria pegar a cebola que estava para ser colocada na receita. A menina chegou a chorar, implorando para ver o legume de perto.

Após muita insistência da filha, Elida entregou a cebola à menina, mas não esperava que ela fosse comer por causa do forte sabor do legume.

“Ela quis provar a cebola e até chorou querendo experimentar. Acho que por essa fase de explorar o ambiente, o alimento, ela acabou querendo a cebola. Não esperava que iria gostar e ela comeu a cebola normalmente, como se fosse uma maçã, qualquer outra fruta, digamos, gostosa”, contou a mãe em entrevista.

A mãe conta que optou, junto com a pediatra da criança, desde o início da introdução alimentar, utilizar um método que Valentina pudesse explorar ao máximo qualquer alimento. Procurada por Elida, a profisssional informou que não havia riscos para ela comer cebola crua. A médica disse que Valentina era uma "criança raiz".

“Se ela quiser pegar a cebola e quiser experimentar, eu não vou ficar proibindo não, apesar de ficar um cheirinho. A cebola pelo cheiro, pelo gosto geralmente costuma dar. Mas nela percebi que não deu”, contou a mãe.

