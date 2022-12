Soldado da PM é acusado de abuso sexual contra criança

Um soldado da Polícia Militar do Ceará está sendo acusado de abuso sexual contra uma adolescente. De acordo com portaria da Controladoria Geral de Disciplina (CGD) no Diário Oficial do Estado (DOE), do dia 19 de dezembro, "o policial militar teria tocado suas partes íntimas por cima da roupa e lhe mostrado vídeos de pornografia, tendo ainda ameaçando-a de morte caso contasse para alguém". O crime teria ocorrido entre os 9 e 12 anos da menina.

O documento afirma que a documentação apresentada reuniu indícios da materialidade e autoria e considera que os fatos, entre outras questões, é incompatível com a função pública. "Considerando a tramitação prioritária dos procedimentos administrativos disciplinares envolvendo vítimas crianças e/ou adolescentes disciplinada pela Portaria", afirma o DOE. Processo administrativo foi instaurado para investigar a conduta do PM.