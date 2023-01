Após 15 dias internada, a criança que foi picada por um escorpião no Distrito Federal teve uma melhora, mas continua em estado grave, porém estável. O garoto sofreu a picada no primeiro dia do anom, e o veneno comprometeu o funcionamento do coração e de outras partes de seu corpo.

Adriana Caitano, mãe do garoto, informou que Thomas Caitano, de 2 anos, está estável, mas segue entubado e fazendo hemodiálise. “Ele segue lutando bravamente pela vida, a gente é que dá uma às vezes dá uma oscilada", disse em um vídeo publicado no Instagram em que informa a condição de seu filho.

De acordo com o Portal Metrópoles, a principal preocupação da equipe médica é em relação aos sangramentos apresentados pela criança que está sendo monitorada e fazendo uma série de exames.

Criança de 2 anos é picada por escorpião

Thomas Caitano, de 2 anos, foi picado enquanto dormia em sua casa no bairro de Arniqueiras, no Distrito Federal. “Ele acordou chorando muito, colocando a mão na cabeça, coçando e começou a gritar de dor”, disse a Adriana Caitano ao portal Metrópoles.

De acordo com o Correio Braziliense, após a picada a família levou a criança ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde recebeu os primeiros cuidados. O pai da criança teria recebido a informação de que a unidade era referência no atendimento de pessoas picadas por escorpião.

