Preta Gil internada: veja o estado de saúde atualizado da cantora

Preta Gil foi internada numa unidade da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro; saiba o que aconteceu com a artista

A cantora e empresária Preta Gil foi internada nesta quinta-feira, 5, no Rio de Janeiro. A artista teria chegado na unidade de emergência (UTI) desmaiada e de cadeira de rodas, acompanhada do marido, Rodrigo Godoy.

Preta Gil foi internada numa unidade da Clínica São Vicente, onde permanece até a manhã desta sexta-feira, 6.

A assessoria da clínica foi procurada pela coluna de Fábia Oliveira, do portal Em Off. O espaço informou que não comenta o estado de saúde de seus pacientes, sem a devida autorização.

Já a assessoria da artista respondeu que a cantora passa bem e estaria realizando exames de rotina. Preta Gil ainda não se pronunciou nas redes sociais e não deu qualquer indício de ida ao hospital.

O que aconteceu com Preta Gil?

Nos Stories do Instagram, Preta Gil chegou a publicar uma chamada do programa "Uma Senhora Panela", que estreia no "GNT" nesta sexta-feira (6). A artista participará da atração, comandada por Carmem Virgínia, uma chef pernambucana.

No começo de 2021, a cantora chegou a sofrer um acidente durante um passeio no Rio de Janeiro. Ela atingida por um barraca numa praia.

