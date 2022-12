Em tributo a Pelé, Nasa publica imagem de galáxia com as cores do Brasil

Em homenagem a Pelé, o perfil oficial da Agência Nacional Espacial Americana (Nasa) publicou em suas redes sociais uma imagem de uma galáxia com as cores da bandeira do Brasil nesta quarta-feira, 29.

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ — NASA (@NASA) December 29, 2022





“Registramos o falecimento do lendário Pelé, conhecido por muitos como o rei do ‘jogo bonito’. Essa imagem de uma galáxia espiral na constelação de Sculptor mostra as cores do Brasil”, diz a postagem.

A constelação que tem as cores do Brasil foi batizada pelo astrônomo Nicholas Louis de Lacaille entre os anos de 1750 e 1754, de acordo com a Universidade Harvard.



A Nasa foi uma das várias instituições e personalidades que homenagearam o maior jogador de futebol de todos os tempos. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foram alguns que fizeram um tributo ao rei.

Edson Arantes do Nascimento morreu nesta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos de idade, depois de uma progressão de um câncer no cólon intestinal. Por ter parado de responder a quimio, o eterno camisa 10 já recebia cuidados paliativos.



