Morre Pelé: Artistas e famosos homenageiam o Rei do Futebol

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu nesta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos de idade, depois de uma progressão do câncer no cólon intestinal identificado em setembro de 2021. Artistas e famosos utilizaram as redes sociais para homenagear o Rei do Futebol.

Caetano Veloso

O cantor Caetano Veloso escreveu no Twitter: "Dia triste para o Brasil. Pelé nos deixou hoje". "Em seu livro, escreveu sobre a canção 'Love Love Love', que fiz inspirado nas palavras dele: 'Fiz um discurso em campo e finalizei pronunciando estas palavras em inglês: Love! Love! Love!'", relembrou.

Zeca Pagodinho

O cantor Zeca Pagodinho agradeceu ao Rei do Futebol pelo legado. "Obrigado, Pelé! Por tanta alegria que você nos proporcionou!", escreveu no Twitter. Ele também relembrou um encontro com o jogador nos bastidores de um show em Las Vegas. Na ocasião, Zeca fes uma homenagem ao Rei, cantando um samba de Otacílio da Mangueira no camarim.

Obrigado, Pelé! Por tanta alegria que você nos proporcionou! Reveja um trechinho do encontro que o Zeca Pagodinho teve com o Rei, nos bastidores de um show em Las Vegas. Na ocasião, Zeca teve a chance de fazer uma homenagem, cantando um samba de Otacílio da Mangueira no camarim. pic.twitter.com/r8Y1CO5cKj — Zeca Pagodinho (@zecapagodinho) December 29, 2022

Carlinhos Brown

O cantor Carlinhos Brown homenageou Pelé através do Twitter. "Minha infância agradecida viu pela lama, viu pela grama, viu a bola pela vida, viu a pele arrepiada, ouviu os batuques do rumpilé, e em tudo isso eu vi Pelé. E continuo sentido Pelé. O Rei mais legítimo do Brasil. Esse não era só majestade com os pés", escreveu.

Maurício de Sousa

O cartunista Maurício de Sousa publicou uma foto ao lado de Pelé, segurando a HQ "Pelezinho", criada por Maurício em 1976. "Pelé, nosso Pelé! Toda vez que uma criança brincar com uma bola lembraremos dele. O amigo, o grande atleta, a personalidade brasileira que amamos está vivo em nossos corações", escreveu no Twitter.

Pelé, nosso Pelé! Toda vez que uma criança brincar com uma bola lembraremos dele. O amigo, o grande atleta, a personalidade brasileira que amamos está vivo em nossos corações. pic.twitter.com/dCo5MHF4Eq — Mauricio de Sousa (@mauriciodesousa) December 29, 2022

Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga publicou um texto no Twitter. "É meio inacreditável falar 'O Pelé morreu'. Tanta alegria, tanta vida, tantas comemorações. Não combina. Ele nasceu para a bola. E a bola nasceu para ele. Um talento inigualável que o fez ser o maior jogador da história. Adeus, rei. Meus sentimentos a toda família", escreveu.

Lulu Santos

O cantor Lulu Santos publicou uma foto ao lado de Pelé e escreveu: "O nome do Brasil no mundo. Obrigado Rei Pelé. Descanse em Glória".

O nome do Brasil no mundo

Obrigado Rei Pelé

Descanse em Glória

pic.twitter.com/mD4X2Xo1DK — Lulu Santos (@LuluSantos) December 29, 2022

Serginho Groisman



O apresentador do "Altas Horas" da TV Globo, Serginho Groisman, também falou sobre a morte de Pelé. "Rei Pelé insubstituível no futebol. Fica em paz Rei", escreveu no Twitter.



Niall Horan

O ex-One Direction, Niall Horan, usou o Instagram para homenagear o Rei do Futebol. “Tive a honra de conhecer o grande Pelé uns anos atrás. Nos sentamos e conversamos, ele tocou pra mim uma música que havia gravado. Nunca irei me esquecer desse momento. Descanse em paz, Rei”, escreveu.

