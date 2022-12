Galvão Bueno se manifesta sobre morte do Rei: "Edson se foi, Pelé é eterno"

Galvão Bueno não teve a oportunidade de trabalhar em uma Copa do Mundo com Pelé em campo. O narrador estreou em Mundiais em 1986, no México, anos depois do Rei do Futebol ter se aposentado dos gramados

Galvão Bueno se manifestou sobre a morte de Pelé através de suas redes sociais nesta quinta-feira. O icônico narrador trabalhou com o Rei do Futebol nas transmissões da Copa do Mundo de 1994 e nutria uma grande admiração pelo maior jogador de todos os tempos.

"Meu amigo Edson se foi! Que tristeza! Mas Pelé, não! Pelé é eterno! Rei Pelé! Primeiro e único!", escreveu Galvão Bueno em suas redes sociais.





No entanto, Galvão Bueno teve o privilégio de dividir a tribuna de imprensa com Pelé na Copa do Mundo de 1994. O Rei do Futebol trabalhou como comentarista na ocasião, presenciando de perto a quebra do tabu de 24 anos da Seleção Brasileira sem um título mundial – o último havia sido conquistou em 1970, justamente com o ex-camisa 10 em campo.

Pelé faleceu nesta quinta-feira, no Hospital Albert Einstein, onde estava internado há um mês, por causa de complicações decorrentes do câncer de cólon descoberto em setembro de 2021.

