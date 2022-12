Em homenagem ao Pelé, Santos apaga luzes da Vila Belmiro e exibe coroa no telão

O Santos prestou homenagens para Pelé, que morreu nesta quinta-feira, 29. O clube apagou as luzes da Vila Belmiro e deixou apenas o telão ligado, exibindo a imagem de uma coroa, em alusão ao Rei.

Ao lado esquerdo da coroa, está escrito o nome do ex-jogador, Edson Arantes do Nascimento, acompanhado do ano de nascimento (1940) e falecimento (2022) do ídolo do santista. Já do outro lado, há o escudo do Peixe com um símbolo de luto.

O Alvinegro Praiano já havia divulgado uma nota lamentando a morte de Pelé e decretou sete dias de luto e hasteou a bandeira do clube à meio mastro.

"O Santos lamenta profundamente o falecimento do melhor jogador de futebol de todos os tempos, o homem que levou o nome do Alvinegro Praiano para o mundo, nosso maior ídolo, que eternizou a camisa 10 e a transformou em obra de arte. Qualquer homenagem é pequena perto da grandeza de Edson Arantes do Nascimento, o nosso eterno Rei Pelé", escreveu o Santos.

O Rei faleceu nesta tarde aos 82 anos, após complicações de um câncer no cólon. O ex-jogador lutava contra o tumor desde setembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para sua retirada e estava se tratando no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O corpo seguirá do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, direto para o estádio do Peixe na madrugada de segunda-feira, dia 2, e o caixão será posicionado no centro do gramado. A previsão é que o velório ao público tenha início às 10 horas (de Brasília).

A cerimônia seguirá até às 10 horas de terça-feira, quando será realizado o cortejo pelas ruas de Santos, que passará pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, dona Celeste, seguindo até a Memorial Necrópole Ecumênica, para o sepultamento reservado aos familiares.

Pelé defendeu o Santos por 18 anos. Foram 1116 apresentações com 1091 gols marcados. Ao longo de toda carreira, foram 1365 partidas e 1282 bolas na rede.

O ex-jogador foi o artilheiro do Campeonato Paulista nos anos de 1957 até 1965, depois em 1969 e, por último, em 1973. No ano de 1958, marcou 58 gols no Estadual, registrando um recorde.



