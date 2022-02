Marido de Jojo Todynho faz tatuagem com nome da cantora como surpresa de aniversário

A união de Jojo com o militar aconteceu no último dia 26 de janeiro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Jojo Todynho foi surpreendida na quinta-feira, 10, véspera de seu aniversário, por seu marido, Lucas Souza, que resolveu fazer uma tatuagem em homenagem a esposa.

Em seu perfil no Instagram, a cantora compartilhou o momento que foi surpreendida por companheiro, que é militar, durante um jantar romântico à luz de velas e ao som de um violino.

No vídeo, é possível ver a nova tatuagem do rapaz: "Jordana Gleise", o nome da cantora.

"Meu Deus, essa surpresa pré-niver. Eu te amo marido, Lucas Souza. Meu Deus, ainda fez tattoo com o meu nome. Tô me tremendo toda, ai meu Deus", escreveu a artista na legenda da publicação.

A união de Jojo com o militar aconteceu no último dia 26 de janeiro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após o casamento, os noivos seguiram para Jericoacoara, no Ceará, para desfrutar a lua de mel.

