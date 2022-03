Jojo Todynho planeja ter filho até o fim do ano: "pretendo engravidar"

A cantora Jojo Todynho falou sobre seus planos no seu perfil do Instagram; ela está casada há dois meses com o militar Lucas Souza

Jojo Todynho revelou seus planos para o fim do ano: engravidar. Em vídeos no seu perfil do Instagram, a cantora afirmou que pretende ter filhos com seu marido, Lucas Souza.

“Até o final desse ano, eu pretendo engravidar. Se Deus assim me permitir, porque quem está no controle é Deus”, disse.

“Essa casa é muito grande pra mim e pro Lucas. Quero uma loucura, um choro, um ‘corre pra cá’. Isso vai deixar meu coração um pouco mais mole. Vou ser uma mãe muito chata”, refletiu.

A artista e influenciadora digital já tinha falado sobre seus planos de ter filhos com Lucas Souza, com quem está casada há dois meses.

Nos últimos dias, ela também se declarou ao marido nas redes sociais. “É maridão, sou muito feliz e grata por ter você, por ser tudo que eu mereço. Há quem diga que nosso casamento é uma farsa, que não vai durar, diversas fake news”, escreveu.

“Para tristeza daqueles que não aceitam uma mulher com ‘eu’ sendo feliz, isso dói dentro daqueles que, ao invés de viver sua vida, depositam suas frustrações na vida alheia. Nosso casamento foi consagrado no altar e apresentado a Deus. O inimigo só levanta pra cair, sabíamos que tempestades iríamos passar, mas onde tem a mão de Deus, não se abre porta de legalidade”, complementou.



