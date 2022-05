"The Voice Kids": cearense de 14 anos encanta jurados com "Esperando na janela"

A cearense Francine Maria, 14, natural de Ibiapina, a 318 km de Fortaleza, apresentou-se neste domingo, 8, no programa "The Voice kids", da TV Globo, e impressionou os jurados. Mostrando grande habilidade na sanfona, a garota cantou e tocou a música "Esperando na janela". Todos os jurados viraram as cadeiras.

Após concluir a apresentação com as três cadeiras viradas, a menina escolheu fazer parte do time do artista Carlinhos Brown. Francine disse ter escolhido o percussionista por ele ser a inspiração dela. Para anunciar a escolha, a menina recitou um cordel citando as qualidade de cada um dos jurados. "Eu queria dizer que admiro cada um de vocês [...], mas hoje eu escolho o Brown, por que você é minha inspiração", disse no palco do programa.

Após ser escolhido, Carlinhos Brown disse não saber usar uma sanfona. O amigo e jurado Michel Teló ajudou o percussionista baiano. "Eu não sei colocar a sanfona. Só queria dizer muito obrigado. Seja muito bem-vinda ao nosso The Voice Kids. Vamos no arrasta pé", afirmou com alegria.

Vida antes da música

Antes da música, Francine declamava poesias e escrevia cordéis e livros. Até que aos oito anos a música entrou em sua vida. A garota, apesar da pouca idade, já toca diversos instrumentos, como: ukulele, sanfona, pandeiro, escaleta, flauta doce e flauta contralto.

Segundo Francine, na cidade de Ibiapina não tem uma escola de música. Por isso, a garota teve que aprender a tocar os instrumentos pela internet. "Na cidade onde eu moro não tem escola de música, então fui aprendendo pela aprender pela internet. Pelos instrumentos comecei a cantar", disse em vídeo de apresentação.

