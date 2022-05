Cadelinha rouba a cena ao anunciar sexo do bebê em chá revelação

Os futuros papais Giovanna Casarotto e Erick Santos tiveram uma surpresa quando, no chá revelação do bebê, sua cadela Margot foi a anunciante do sexo do bebê.

Os tutores da cachorra, que é da raça Golden Retriever e é famosa no Instagram, contando com mais de 34 mil seguidores na rede social, não sabiam que sua fiel companheira seria quem anunciaria aos convidados o sexo de seu bebê.

Chá revelação: azul ou rosa?



Na hora do anúncio, Giovanna e Erick abriram a caixa da revelação, que deveria conter balões das cores azul ou rosa, dependendo do sexo. Mas, no vídeo, a caixa continha somente balões brancos e dourados: isso porque quem revelaria se seria menina ou menino era Margot, que entrou no salão de festas com balões rosa amarrados em um colete, fazendo a alegria do casal.

“Ontem foi o dia mais importante das nossas vidas, ficamos sabendo quem está nesse forninho da barriga da mamãe. VEM MANA, VEM ANTONELLA”, disse Giovanna na legenda do vídeo. Ela é quem administra o perfil de Margot no Instagram, que já conta com mais de 43 mil seguidores.

A reação do público à revelação foi muito positiva: alguns internautas comentaram, elogiando a participação da cadelinha e reforçando a emoção do momento. “O melhor chá de revelação que eu já vi, que jeito lindo de fazer isso, simples e adorável”, declarou um deles.



Com informações do portal Amo Meu Pet

