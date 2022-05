Morre Januário, gato que viralizou ao ser confundido com bolo

Morreu, nessa segunda-feira, 2, o gatinho Januário. O bichano viralizou nas redes sociais em 2019 ao ser confundido pelo tutor, Carlos Nogueira, com um bolo. O anúncio foi feito na página do Facebook do felino. De acordo com informações do homem, a morte do animal foi por causas naturais, devido sua idade avançada.

“Pessoal, vim aqui avisar que nosso querido Januário virou uma estrelinha, ele já estava velhinho”, dizia o post feito por Carlos Nogueira no perfil do gato no Facebook, o qual contava com mais de 200 mil seguidores. O gato batizado com o nome Francisco Januário Nogueira Rocha, vivia com o tutor e mais dois bichanos: Churupeta e Jacó, que morreu atropelado no fim de abril.

Januário ficou famoso em abril de 2019, quando Carlos publicou uma imagem da mesa de café da manhã, com o gatinho dormindo em cima da toalha onde deveria estar um bolo: “Bom dia, vamos tomar café com bolo. Opa, não é bolo não, é o Januário”, dizia a postagem.

