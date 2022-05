Avó tem reação inesperada e faz 'birra' ao descobrir o sexo do bebê de sua neta; veja vídeo

O chá revelação já virou uma tradição por todo mundo, além de ser um momento muito especial na família, quando finalmente todos vão descobrir o sexo da criança que vai chegar. Mas uma reação muito inusitada viralizou nas redes nos últimos dias: uma bisavó ficou visivelmente chateada quando descobriu que a neta teria um menino e não uma menina. Afinal, ela já tinha deixado claro que queria uma bisneta.

A própria neta, Dani Florez compartilhou o vídeo da reação da avó no TikTok, no dia 16 de abril, que já tem mais de 8 milhões de visualizações, e disse que ela fez uma “birra” quando a cor azul foi mostrada ao invés da rosa. Na gravação, os futuros pais estão soltando confetes azuis, diversos familiares estão se abraçando e a avó está com uma cara de decepcionada.

Na legenda do vídeo Dani explica: “Memória do dia: minha avó ficou chateada ao descobrir que estamos esperando um menino, ela queria que fosse uma menina”. Segundo a mulher, o choque inicial passou rapidamente e sua avó passou a comemorar com todos a chegada do novo membro da família. “O contraste entre todos comemorando e ela reagindo. Observação: ela está muito feliz! Essa birra foi apenas por um ou dois minutos!”, explicou a mulher.

Nos comentários do post , os seguidores da futura mamãe ficaram bem divididos com a reação da idosa, alguns acharam fofa, mas outras pessoas descreveram a reação como “maldosa”. “Os avós começam a agir como crianças nessa idade. É tão fofo, adoro ver como a minha ficou agora que envelheceu” e outro disse:'' Foi maldade dela agir dessa forma”.

Depois que a reação da avó viralizou, Dani publicou um segundo vídeo, na última sexta-feira, 29, perguntando à avó porque ela estava tão chateada e contou também que havia prometido que se fosse menina, nomearia a filha com o nome da avó. Ela respondeu o motivo do desapontamento: “Porque o desejo de toda mulher é ter uma menininha”, e completou: “Você ia chamá-la de Elena também e eu tinha um colar pronto com o nome dela, e algumas outras coisinhas… Mas estou feliz porque é meu primeiro bisneto, ele está sendo muito esperado e o que importa é ele ser saudável”

