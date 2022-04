Declaração de amor cearense: esposo faz surpresa com caminho de "xilito"

Flores, frutas, chocolates e até vinhos são normalmente usados em homenagens entre casais. Mas, um vídeo que repercutiu na noite desta quarta-feira, 27, trouxe uma nova forma de presentear. Fazendo um caminho de "xilito" até uma declaração de amor, Rafael Ponte demonstrou todo seu carinho à sua esposa Marília Ponte. O casal cearense mora no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, e publicou o momento nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver um caminho de pacotes de "xilito" saindo da porta do escritório da esposa rumo à cama do casal. No quarto, os salgadinhos foram dispersos em formato de coração ao lado de um caderno com a frase "eu te amo". Em entrevista ao O POVO, Marília contou sobre a declaração inusitada.

"Isso aqui, meu povo, é uma declaração de amor. O resto é besteira", afirma Marília em vídeo, enquanto segue o caminho de comida. Ela contou em seus stories que a atitude é comum para o marido. "Quem conhece a gente, sabe das 'marmotas'", brinca.

Marmotas tipicamente cearenses

Marília tem 37 anos e é professora de inglês. Já Rafael, de 38 anos, é engenheiro de software. Embora se conheçam desde a época do colégio, os dois só começaram a se relacionar em 2017, quando Marília voltou do Rio de Janeiro, após uma estadia de 7 anos.

A professora fala que o "xilito" de queijo tem "gostinho de infância" e que, como é difícil encontrar o produto no mercado, Rafael comprou vários de uma vez no último domingo, 24, para estocar na dispensa.

A professora fala que Rafael comprou vários salgados de uma vez, no último domingo, só para estocar na dispensa. (Foto: Arquivo pessoal de Marília Ponte)



"Eu estava dando aula. Ouvi o barulho dos sacos, mas não podia sair. Aí ele desceu, porque foi trabalhar também. Quando eu abri [a porta do quarto] foi que eu vi a 'marmota'", diz.

Marília diz que o casal é acostumado com demonstrações inusitadas e criativas de amor. O aniversário de Rafael deste ano, por exemplo, teve quatro dias de comemoração com pequenos grupos de amigos e família para "tirar o atraso do período da pandemia de Covid-19 sem festas".

O dia em que o vídeo foi gravado não era nenhuma data especial, mas eles demonstram sua afeição independentemente se há alguma comemoração. Marília ressalta que o esposo "é muito engraçado: bem gaiato, bem cearense". "Nossos amigos e família estão acostumados com nosso jeito de demonstrar afeto um pro outro com muito humor", conta.

