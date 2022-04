Irmãos que não se viam há quinze anos se reencontram em hospital na Paraíba

Mesmo em macas, os irmãos puderam se ver e ficaram emocionados ao se reconhecerem. Na internet, seguidores do hospital se comoveram com as cenas

A história de dois irmãos que não se viam há quase quinze anos e se reencontraram dentro de um hospital em Cariri, na Paraíba, emocionou os internautas nesta semana. O momento repercutiu após um vídeo ser publicado no Instagram do Hospital Geral de Taperoá e repercutiu nas redes sociais.

Em entrevista ao O POVO, a assessoria de comunicação do hospital contou que José Valentim da Costa, de 86 anos, e Antônio Valentim da Costa, de 76 anos, deram entrada na unidade por motivos diferentes. Enquanto José estava internado em um quadro pós-cirúrgico, Antônio estava no local para fazer alguns procedimentos clínicos.

Durante o tempo em que os dois estavam em diferentes enfermarias do local, os profissionais de saúde perceberam a semelhança entre os nomes dos irmãos. Foi quando a equipe de enfermagem decidiu averiguar a relação entre os idosos e descobriu que a simples coincidência, na verdade, se tratava de um laço de sangue.

Após a revelação, os profissionais promoveram o encontro entre os dois, que aconteceu na última quinta-feira, 21. Mesmo em macas, os irmãos puderam se ver e ficaram emocionados ao se reconhecerem. Na internet, seguidores do hospital se comoveram com as cenas. "Que coisa linda e emocionante", diz um dos comentários.

As filhas de José e Antônio revelaram aos trabalhadores do hospital que os dois não tinham contato há mais de quinze anos. O motivo da distância são os quase 30 km entre a zona rural de Livramento e a área urbana de Taperoá, local onde moram respectivamente. Agora, eles prometem diminuir o afastamento e já têm data marcada para o próximo encontro.

"Antônio precisou vir ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande para realizar outros procedimentos, mas reforçou que pretende conversar melhor com o irmão. As famílias já estão marcando esse momento para os dois conversarem melhor", disse Rafael Cardoso de Oliveira, assessor de comunicação do Hospital.



