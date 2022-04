Idoso de 90 anos adota cadela que esperava por um lar há quatro anos

O homem foi ao local acompanhado do filho, João Aparecido dos Santos Reinato, de 65 anos, que relatou que o amor do pai pela cachorra foi "à primeira vista"

João Reinato, de 90 anos, é um grande amante de animais, e como de costume, viajou de Dois Córregos, em São Paulo, cidade onde mora atualmente, a Jaú, também no estado paulista. A viagem tinha como propósito apenas visitar os cachorros do Canil Municipal. No entanto, o idoso foi marcado por um encontro especial com uma cadelinha.



O homem foi ao local acompanhado do filho, João Aparecido dos Santos Reinato, de 65 anos, que relatou ao portal de notícias G1, que o amor do pai pela cachorra foi "à primeira vista". O novo tutor de Mila, que mora em uma chácara próximo ao centro da cidade onde vive, já cuida de uma outra cadela, chamada por ele de 'Pipoca'.

Segundo os administradores do Canil, a cachorrinha estava lá há cerca de quatro anos, o que tornou o encontro dela com João ainda mais especial, já que eles não esperavam que depois de tanto tempo ela conseguiria finalmente um lar.



