Idosa de 80 anos pula de paraquedas para comemorar vitória contra a Covid-19

Após passar 33 dias internada por causa da Covid-19 no ano passado, uma idosa de 80 anos pulou de paraquedas para comemorar o aniversário de sua recuperação. Marina Tikhomiroff, saltou a 3.600 metros de altura em Boituva, São Paulo, na última segunda-feira, 11, ao lado de sua filha Ana Tikhomiroff, de 53 anos.

Em entrevista ao O POVO, Marina disse que saltar de paraquedas foi a melhor coisa que fez nos últimos anos. “A sensação de pular é um espetáculo. Não tive medo hora nenhuma. Estava sempre acompanhada do instrutor e quando chegou minha vez só pensei 'vambora, vambora', e foi incrivel”, lembra.

Quem vê a idosa com toda essa disposição não imagina as dificuldades que ela enfrentou por conta da Covid-19. Durante o tempo que ficou internada no hospital, Marina teve que ser entubada duas vezes e pensou que não iria resistir. “Cheguei até a mandar um adeusinho para meus filhos, dizendo que não ia mais sair de lá. Foi difícil”, desafa.

Ana, filha da idosa, contou que após receber alta hospitalar, a mãe ainda enfrentou algumas dificuldades em decorrência da doença. “Ela não tinha nenhum músculo. Não conseguia fazer nada sozinha. Tivemos que contratar uma cuidadora 24 horas por dia. Como sequela, ela perdeu muito cabelo, tem desequilíbrio e ficou bastante medrosa”, pontua.

Apesar das complicações enfrentadas pela Covid-19, os médicos autorizaram o salto. “Eu queria ter certeza que estava bem para não preocupar ninguém. Então fui ao meu cardiologista, que cuidou de mim no hospital, e a uma neurocirurgiã. Ambos não se opuseram ao salto”, disse Marina.

