Morre Paulo Vaz, influenciador trans e esposo de Pedro HMC, em SP

O influencer Paulo Vaz morreu nesta segunda-feira, 14. Popó, como era mais conhecido nas redes sociais, era esposo do influencer Pedro HMC, do canal Põe na Roda, desde 2019. Ele era policial civil e também ficou conhecido por ser um dos poucos homens trans que trabalhavam na polícia.

A informação foi divulgada pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra). "Acabamos de saber que o @popo_vaz nos deixou. Infelizmente perdemos mais um de nós que não suportou continuar em uma sociedade tão violenta e desumana. Rest in Power Paulo. Obrigada por tudo! Seguiremos em luto, na luta", publicou a associação em uma rede social. "A ANTRA se solidariza a familia e amigos do Paulo, em especial ao querido Pedro HMC com o qual era casado. Recebam nosso mais sincero abraço e nossos sentimentos".

Paulo passou a ganhar notoriedade na mídia ao utilizar as redes sociais para viabilizar as causas das pessoas trans. Ele trabalhava como agente de segurança desde abril de 2018, em São Paulo. Paulo também era casado com o youtuber Pedro HMC, do canal Põe na Roda - um dos maiores canais do Brasil que trata de assuntos da cultura e entretenimento LGBTQIA+, com mais de 220 milhões de acessos no YouTube.

Na noite nesta segunda, o perfil do Instagram do Põe na Roda estava indisponível. A causa da morte de Paulo não foi divulgada.

