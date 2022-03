Morre, aos 40 anos, Ilana Kalil, esposa do ginecologista Renato Kalil

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 14, a nutricionista Ilana Kalil, aos 40 anos. O corpo da profissional foi encontrado na casa dela, em São Paulo. Ilana era esposa do ginecologista Renato Kalil. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).



Ilana Kalil deixa duas filhas, fruto do relacionamento com o médico. Em dezembro do ano passado, Kalil foi acusado de violência obstétrica pela influenciadora Shantal Verdelho. Depois, outras pacientes fizeram acusações semelhantes. Ele negou as acusações.

Em nota enviada ao O POVO, nesta segunda-feira, 14, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que "o caso foi registrado como suicídio e outros detalhes serão preservados".



