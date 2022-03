Acidente com ônibus escolar deixa três adolescentes da mesma família mortas em Riacho das Almas (PE)

Um acidente com um ônibus escolar no sítio Salgado, zona rural de Riacho das Almas, Agreste de Pernambuco, deixou três adolescentes da mesma família mortas, nesta sexta-feira (11). Duas das vítimas tinham 12 anos, e a terceira, 13. Elas eram primas.

Outros estudantes ficaram feridos e foram levados para a Unidade Mista João Soares da Fonseca, em Riacho das Almas, e para o Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru, também no Agreste. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

O veículo levava aproximadamente 35 crianças e adolescentes, alunos da Escola Municipal Luiz Francisco da Silva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A informação inicial é de que houve um problema no sistema de freios do veículo. A prefeitura da cidade informou à TV Jornal Interior que o ônibus é de uma empresa terceirizada e faz parte da frota do município.

Em nota, a gestão municipal destacou que instalou uma sindicância para apurar as causas do acidente e vai adotar as medidas legais necessárias.

Leia a nota da Prefeitura de Riacho das Almas

Todos os que fazem a Prefeitura Municipal de Riacho das Almas lamentam profundamente a fatalidade ocorrida na tarde desta sexta-feira (11), na zona rural do município. O acidente aconteceu por volta das 17h20min quando um ônibus escolar seguia por uma estrada vicinal nas proximidades do Sítio Salgado.

Diante do ocorrido a Prefeitura de Riacho das Almas instalou uma sindicância para apurar as causas do acidente e adotar as medidas legais necessárias.

Compadecemo-nos da dor dos familiares que perderam um ente querido e estamos prestando todo o apoio às famílias das vítimas.

Do Jornal do Commercio para a Rede Nordeste

Tags