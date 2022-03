'Terror do INSS': aposentado de 121 anos ganha homenagem do governo federal

Idade de Andrelino ultrapassa a própria existência da Previdência Social no Brasil. Conhecido como 'Terror do INSS', aposentado foi homenageado pelo governo federal

Andrelino Vieira da Silva, de 121 anos de idade, ficou mais conhecido como 'O Terror do INSS', depois de sua foto com um bolo temático do órgão público repercutir nas redes sociais. Nessa segunda, 7, ele foi homenageado pelo governo federal com uma placa de metal e a lembrança foi compartilhada pelo Ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni.



"Querido Andrelino Vieira da Silva, é um grande orgulho ter o senhor como beneficiário do INSS. São 121 anos de uma história que ultrapassa a própria existência da Previdência Social do Brasil e merece ser celebrada", dizia a placa enviada para a casa do aposentado em Aparecida de Goiânia, Goiás.

"Nossa homenagem em sinal de respeito, carinho e admiração", escreveu o ministro Onyx Lorenzoni na publicação compartilhada, além de ressaltar que a idade do aposentado ultrapassa a existência da Previdência Social no Brasil.

Nascido no dia 3 de fevereiro de 1901, Andrelino teve sete filhos, sendo que cinco estão vivos, além de 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto.

