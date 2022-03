GO: mulher encontra sucuri com 6 metros em estrada; veja vídeo

Uma sucuri de cerca de 6 metros de comprimento foi vista na zona rural de Aragoiânia, na região metropolitana de Goiás. O réptil repercutiu pelo seu tamanho após um vídeo ter sido divulgado nas redes sociais no último sábado, 5, por Mirley Mendes, moradora da região. As informações são do portal Metrópoles.

"Ela não tem veneno não, é sucuri", diz a mulher na gravação. "Ela vem daqui, da represa. Olha o tamanho!". Mirley chega a comentar que gostaria de mexer no animal para gravá-lo melhor. "Se eu tivesse força, eu puxava ela para baixo e dava uma esticadinha, para a gente filmar ela".

Comerciante de uma cidade vizinha a Aragoiânia, Mirley Mendes estava passando pela estrada quando viu a sucuri enroscada na vegetação, na beira da rodovia. Mesmo com as movimentações de câmera, o animal não se mostrou assustado e ficou tranquilo durante a gravação.

Outros casos de sucuri 'gigantes' já foram registrados pelo País. Em outubro de 2021, durante uma expedição de fotógrafos, uma sucuri gigante foi encontrada junto com uma equipe de mergulhadores que visitava o local. Caso aconteceu no município de Bonito, no Mato Grosso do Sul. O momento chegou a render mais de 80 mil visualizações em um post feito nas redes sociais.

Vídeo: veja sucuri gigante gravada em GO

