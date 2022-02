Idoso comemora 121 anos com bolo temático: "O terror do INSS"

Para comemorar o aniversário do avô aposentado de 121 anos, a neta resolveu fazer uma surpresa com o bolo da festa: "O terror do INSS"

Completar mais de 100 anos de vida não é para qualquer um. Por isso, para comemorar o aniversário do avô aposentado de 121 anos, a neta, Janaina Lemes, de 36 anos, resolveu fazer uma surpresa com o bolo da festa. O aposentado Andrelino da Silva teve um tema especial para o doce: “O terror do INSS”. “Todo ano eu mando fazer um bolo para ele e nesse ano um amigo viu na internet uma pessoa que fez um bolo dessa forma e me mandou dizendo: ‘É a cara do seu avô’”, disse Janaina.



O aniversário do aposentado foi comemorado na última quinta-feira, 3. A família mora em Aparecida de Goiânia. Andrelino nasceu no dia 3 de fevereiro de 1901, em Anicuns, na região central de Goiás. O aposentado foi casado e teve sete filhos, sendo que cinco estão vivos. Além disso, ele tem 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto. As informações são do G1.

A brincadeira da família é com a longevidade do idoso e com Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), responsável pelo pagamento da aposentadoria e demais benefícios aos trabalhadores brasileiros.

“É um privilégio muito grande ter uma pessoa dessa idade na família para poder compartilhar histórias com a gente. Minha filha teve a oportunidade de ter um bisavô. Eu não tive. A gente valoriza todos os momentos. Ele viaja, vai a barzinhos, faz de tudo” afirmou Janaina.

Segundo Janaína, apesar da idade, o idoso está lúcido e é saudável. A neta explicou que a família vive em casas separadas em um mesmo terreno. Ela, o esposo e a filha vivem em uma casa. A mãe, o pai e o irmão, em outra, e avô vive sozinho em uma terceira.

“Ele é lucido, ativo, faz a comidinha dele, cuida das coisinhas dele. Nós moramos a família toda em um mesmo terreno, mas ele tem um barracão dele, onde mora sozinho. Ele leva uma vida normal. Ele adora forró e ia sempre dançar”, contou.

A data foi comemorada em uma reunião apenas com os familiares que vivem no mesmo terreno. O motivo, conforme Janaina, é que o avô e demais parentes que moram no local estão com Covid-19.

“Como estamos todos com Covid-19, fizemos apenas um bolinho para não deixar passar em branco, só nós, mesmo. Mas ele está super bem, apenas com sintomas leves. Ele tomou as três doses da vacina”, explicou.

