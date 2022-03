Noivo sofre acidente um dia antes do casamento e festa ocorre no hospital

O homem fraturou o fêmur e precisou ficar hospitalizado um dia antes da cerimônia do seu casamento. A noiva, por sua vez, decidiu levar a cerimônia para dentro do hospital e a situação inusitada viralizou nas redes sociais

O noivo Jedielso sofreu um acidente e fraturou o fêmur um dia antes do seu casamento, em Garrafão do Norte, região nordeste do Pará. Apesar disso, a noiva Patrícia decidiu levar a festa de casamento para dentro do hospital, que aconteceu no último sábado, 26 de fevereiro. As informações são do portal g1.

Jedielso casou deitado em uma maca e a cerimônia teve direito a tudo: padre, convidados, pajem e damas de honra. Os enfermeiros que estavam trabalhando no local ficaram surpresos com o caso e tiraram fotos com a noiva. Não demorou muito e a situação inusitada viralizou nas redes sociais.

De acordo com a prefeitura de Garrafão do Norte, os servidores do Hospital Municipal Manoel Gonçalves Eufrásio ajudaram na organização e também celebraram o momento.

