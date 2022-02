Jovem é aprovado em medicina, vai à lavoura contar ao pai e reação dos dois emociona

Visivelmente cansado, o estudante precisa de um "empurrãozinho" do amigo para dar um abraço no pai e os dois choram de alegria

Um vídeo emocionante que circula nas redes sociais mostra o momento em que o estudante Sandro Lúcio Nascimento Rocha, de 21 anos, vai contar ao pai que foi aprovado na graduação em medicina na Universidade Federal da Bahia (Ufba). A gravação viralizou nas redes sociais na última sexta, 25.



A cena aconteceu na cidade de Caculé, no sudoeste da Bahia. As imagens mostram o jovem indo em direção à lavoura onde o pai trabalha. Sandro chega junto com um amigo que gravou a cena.

"O mais novo estudante de Medicina! Ele passou!", diz o autor das imagens. Visivelmente cansado, o estudante precisa de um "empurrãozinho" do amigo para dar um abraço no pai e os dois choram de alegria.

O jovem foi aprovado em 6° lugar entre sete vagas de medicina destinada para pessoas autodeclaradas pretoa, pardas ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas.

Em uma postagem no Instagram feita na última sexta-feira, 25, Sandro agradeceu o apoio e carinho que recebeu dos professores, da família e amigos. Ele disse que vai se dedicar na faculdade com todo o "gás" do mundo.

"Eu fui agraciado por ter uma família que, mesmo sem as melhores instruções do mundo, me incentivou a correr atrás dos meus sonhos. Enquanto meu pai, lavrador, labutava na roça, minha mãe segurava a barra nas tarefas domésticas", escreveu o estudante.

Sandro vai cursar medicina no campus universitário da Ufba na cidade de Vitória da Conquista, que também fica na região sudoeste do estado.

