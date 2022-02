Vídeo: Motorista joga caminhão em cima de outro e provoca acidente no Paraná

O caso foi registrado na última sexta-feira, 25, em um vídeo que mostra o exato momento da manobra motivada após um conflito no trânsito

A Polícia Civil do Paraná está investigando o acidente de causado por caminhão que propositalmente empurrou outro veículo do mesmo porte para fora do asfalto na PR-986, na cidade de Rolândia.

O flagra foi registrado na última sexta-feira, 25, em uma gravação que mostra o exato momento da manobra motivada após o que teria sido um desentendimento entre os dois condutores.

Sobre o assunto SC: casal faz sexo dentro de lixeira de mercado e é denunciado

Casal gay do DF tem primeiros gêmeos do País com a genética dos dois pais

Jovem preso na Tailândia com drogas pediu desculpas à mãe pelo telefone

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo informações do portal G1, o motorista jogado para o acostamento informou ao Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná (BPRv) que o outro automóvel estava com a luz alta, em sinal de que queria realizar uma ultrapassagem na pista da esquerda.

Em seguida, o veículo se deslocou para a pista da direita e jogou seu último vagão contra o outro caminhão. Veja o momento da ocorrência:

Motorista joga caminhão em cima de outro e provoca acidente no Paraná: https://t.co/qYdsLUsPiN pic.twitter.com/4ccqQnaQSr — O POVO (@opovo) February 28, 2022

De acordo com a BPRv, um boletim de ocorrência foi feito e todas as informações sobre a placa foram encaminhadas para Polícia Civil.



Um alerta também foi emitido pelas autoridades e o motorista é procurado para prestar esclarecimentos, já que não prestou socorro após o acidente.

Tags